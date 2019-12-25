Петербуржца приговорили к 3,5 годам колонии за звонок о бомбе на Сенном рынке

Мужчина пошутил о теракте.

Суд Санкт-Петербурга назначил жителю города 3 года 6 месяцев колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о лжесообщении об акте терроризма. Подсудимый признал вину и дело рассматривалось в особом порядке. Следствие установило, что в декабре 2023 года мужчина позвонил на номер 112 и сообщил о готовящихся взрывах на Сенном рынке и в Московском Кремле на улице Оптиков. Проверка подтвердила, что сведения не соответствовали действительности.

По решению суда житель Петербурга признан виновным и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее экс-чиновник Петербурга Лавленцев не смог оспорить срок по делу о хищении 3,3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv