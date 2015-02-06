В деревне Каргалозы построили распределительный газопровод длиной 4,2 км

Генеральный директор предприятия Вячеслав Бузин рекомендовал местным жителям активизировать процесс подачи заявок на присоединение к газопроводу.

В деревне Каргалозы Выборгского района Ленинградской области завершилось строительство распределительной газовой сети протяженностью 4,2 километра, что даст возможность подключиться к голубому топливу владельцам 327 частных домохозяйств. Об этом проинформировали в сообществе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" социальной сети "ВКонтакте".

Генеральный директор предприятия Вячеслав Бузин рекомендовал местным жителям активизировать процесс подачи заявок на присоединение к газопроводу.

По словам руководителя, использование газа избавляет владельцев недвижимости от необходимости заготовки топлива вроде дров или угля, обеспечивая комфортные условия проживания с постоянным доступом к качественной отопительной инфраструктуре круглогодично.

Фото: ВКонтакте / Газпром газораспределение Ленинградская область