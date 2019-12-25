Новые распределительные газопроводы ввели в эксплуатацию в Выборгском районе Ленобласти

Проект реализован в рамках федеральной программы догазификации, утвержденной президентом РФ.

Специалисты компании "Газпром газораспределение Ленинградская область" ввели в эксплуатацию газопроводные сети в населенных пунктах Выборгского района: деревнях Лосево, Краснодолинское, поселке Волочаевка и поселке Клеверное. Пресс-служба предприятия информирует, что суммарная длина проложенных линий превысила 6 км.

Главный инженер и заместитель генерального директора Владислав Степанеев рассказал, что новый участок газопроводов обеспечит подключение к природному газу 281 домохозяйства региона. Владельцам важно помнить, что прежде чем подать заявку на присоединение, необходимо заранее подготовить жилье к приёму газа.

Фото: ВКонтакте / Газпром газораспределение Ленинградская область