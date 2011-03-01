На территории СПбГУ заработал фонтан "Петр I"

Площадь с водным сооружением выходит на набережную Невы.

На территории Василеостровского кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли фонтан "Петр I" 14 июня. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Фонтан, который символизирует многовековую связь вуза с наследием Петербурга, заработал между особняками – Меншиковским дворцом и Манежем Первого кадетского корпуса. Водное сооружение стало подарком к 300-летию СПбГУ.

В создании проектов площади с фонтаном поучаствовали универсанты и архитекторы, художники, дизайнеры. Победителем конкурса стала работа доцента СПбГУ Татьяны Ласки, научного сотрудника СПбГУ Сергея Голубкова и архитектора Марии Гусинской.

Фонтан оформлен декоративными элементами, включающими в себя четыре композиции, символизирующие Науку, Образование, Искусство и Традиции – важные и традиционные для Университета составляющие. В стилистике декора присутствуют элементы барокко, связанные со зданием Двенадцати коллегий – одним из символов и зрительных образов Университета. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Площадь с водным сооружением выходит на набережную Невы. Для усиления художественной выразительности предусмотрена декоративная подсветка по ночам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Царском Селе устроили для скульптур водные процедуры.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга