На Каменноостровском проспекте заработал новый фонтан

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приняло этот фонтан на баланс в аварийном состоянии.

В Петроградском районе Петербурга после реконструкции заработал новый фонтан. Водное сооружение расположено в сквере около дома 55 по Каменноостровскому проспекту, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 11 октября.

Предприятие приняло этот фонтан на баланс в аварийном состоянии: отсутствовали внешние сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения и необходимое оборудование. Также была разрушена чаша фонтана.

В ходе реконструкции специалисты подключили сооружение к новым инженерным сетям, установили насосное оборудование и подводные светильники, построили технологическую камеру управления и новую чашу с облицовкой из гранита. Внешний борт фонтана теперь состоит из 16 индивидуально изготовленных серых гранитных блоков, а в центре расположена гранитная "Горка". Площадь облицовки дна чаши – 7,16 "квадратов".

Однако уже 14 октября в Петербурге завершится фонтанный сезон. Новым сооружением получится полюбоваться несколько дней.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"