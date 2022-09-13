В Пушкине строят новый фармзавод за 3,8 млрд рублей

Первый этап строительства планируется завершить в 2025 году, второй – в первом квартале 2026 года.

Во вторник, 30 июля, в Пушкине началось строительство нового завода, который будет производить высокоактивные субстанции и их компоненты. Завод является проектом компании "Активные компоненты". Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Продукция, которая будет производиться на заводе, предназначена для использования в препаратах, применяемых в борьбе с онкологическими заболеваниями, а также при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

Первый этап строительства планируется завершить в 2025 году, второй – в первом квартале 2026 года. Общая сумма инвестиций оценивается в 3,8 млрд рублей. Площадь объекта составит 3,5 тыс. кв.м.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)