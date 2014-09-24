Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Сухое Ленобласти

За одну смену в него могут обратиться порядка 30 человек.

Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков провел торжественное открытие нового ФАПа в деревне Сухое Кировского района. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Новый ФАП обеспечивает близость и доступность первичной медицинской помощи для жителей сельской местности. Приём на постоянной основе здесь будет вести фельдшер, заведующий ФАПом, на выездной – врачи-специалисты из Кировской больницы. Этой мощности хватит для полного обеспечения медицинской помощью обратившихся пациентов. Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

В новом акушерском пункте возведены современные помешения: приемная, фельдшерский, прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар. На данный момент к ФАПу прикреплено 300 человек. За один рабочий день пункт сможет принимать около 30 пациентов.

Ранее мы рассказывали, что власти Ленинградской области подвели итоги работы объединенного отряда спасателей и пожарных по спасению жизни и имущества жителей региона.

Фото: Администрация Ленинградской области