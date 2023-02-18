На 70% сократилось число ландшафтных пожаров в Ленобласти

Количество лесных возгораний снизилось вдвое. Техногенных пожаров стало на 29% меньше.

Власти Ленинградской области подвели итоги работы объединенного отряда спасателей и пожарных по спасению жизни и имущества жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Стало известно, что в текущем году на территории Ленобласти появилось 72 новых пожарных водоема. В 2024 общее число ландшафтных пожаров сократилось на 70%, лесных – на 50%, техногенных – на 29%.

В современных условиях профессия спасателя становится крайне необходимой и востребованной. Спасение людей — это почётная, но в то же время нелёгкая и ответственная работа, которая требует высокой квалификации, разносторонних умений и навыков, смелости, мужества и отваги. От всей души поздравляю вас с наступающим Днём спасателя. Мы уверены, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации вы всегда придете на помощь. С наступающим праздником! Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Среди задач спасательных служб на следующий год – развитие новой спасательной инфраструктуры и системы пожарных водоемов, а также модернизация материально-технической базы.

Ранее мы рассказывали, что в Красногвардейском районе произошел взрыв газовой плиты.

Видео: Администрация Ленинградской области