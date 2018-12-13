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В Сертолово сгорел ангар на стоянке грузовиков
Сегодня, 14:10
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KaterinaKono13

В Сертолово сгорел ангар на стоянке грузовиков

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Возгорание тушили порядка 11 человек 4 единицы специальной техники.

В поселке Сертолово Всеволожского района Ленобласти вчера вечером, девятнадцатого мая, произошло возгорание в большом ангаре. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло около 20:18 19 мая. В Сертолово-2 полыхал ангар на площади 16 квадратных метров. Очевидцы в группе "Сертоловоло Love Sity" сообщили, что пожар произошел на стоянке для грузовиков.

Возгорание тушили порядка 11 человек 4 единицы специальной техники. Примерно в девять часов вечера пламя было ликвидировано. В настоящее время какой-либо информации о пострадавших нет.

Теги: новости ленобласти, пожары в ленобласти, сертолово
Категории: Новости Ленинградской области,

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