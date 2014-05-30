Взрыв газовой плиты произошел в квартире в Красногвардейском районе

Газовая служба отказалась брать ответственность за произошедший взрыв. Владелица плиты намерена подать заявление в полицию для документирования случая.

В Красногвардейском районе Петербурга газовая плита взорвалась после того, как ее некачественно отремонтировали. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Местный житель пригласил специалиста для ремонта газовой плиты. Мастер провел работы по ремонту, но спустя два часа после ремонта бытовая техника взорвалась прямо на месте, где происходил ремонт.

Никто не пострадал. Помещение, где находилась плита, пострадало незначительно. Газовая служба отказалась брать ответственность за произошедший взрыв. Владелица плиты намерена подать заявление в полицию для документирования случая.

Ранее мы сообщили о том, что прорыв трубы ограничил движение на Кантемировской улице.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)