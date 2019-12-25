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Прорыв трубы ограничил движение на Кантемировской улице
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Прорыв трубы ограничил движение на Кантемировской улице

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В связи с проводимыми работами временно ограничено движение по двум полосам Кантемировской улицы от Парголовской улицы в сторону Лесного проспекта.

В настоящее время специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводят ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения возле дома № 25 на Кантемировской улице.

Пресс-служба предприятия сообщила, что все потребители продолжают получать холодную воду. В связи с проводимыми работами временно ограничено движение по двум полосам Кантемировской улицы от Парголовской улицы в сторону Лесного проспекта.

Информация о возобновлении нормального автомобильного движения будет предоставлена позднее.

Ранее мы сообщили о том, что до завершения акции "В новый год без долгов" осталось 5 дней.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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