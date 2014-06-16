Водоканал напоминает петербуржцам: до завершения акции "В новый год без долгов" осталось 5 дней

Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

Петербургский Водоканал напоминает, что 28 декабря 2024 года истекает срок акции, которая стартовала 1 декабря этого года. Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оплатившим имеющиеся долги за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению перед ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", не начислят штрафные пени.

Акция действует как для потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах, так и для собственников жилых домов, заключивших договор с предприятием.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

В 2023 году петербуржцы погасили задолженность, по которой могли быть начислены пени, в размере 60,1 млн рублей, 2022 году в размере 58,1 млн руб. В 2021 – 34,7 млн руб., в 2020 – 19 млн рублей.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: unsplash