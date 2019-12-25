"Водоканал" предложил должникам в Петербурге и Ленобласти рассчитаться за холодную воду до 28 декабря

Акция "В новый год без долгов" не распространяется на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Петербургский "Водоканал" объявил о старте акции "В новый год без долгов", которая направлена на погашение задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение.

С 1 по 28 декабря 2024 года жители Петербурга и Ленинградской области, имеющие прямые договоры с "Водоканалом", могут оплатить свои долги без начисления пени.

Важно отметить, что акция не распространяется на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возросло число случаев порчи бесплатных общественных туалетов.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"