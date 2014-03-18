В Кингисеппском районе сдали дом для расселения аварийного жилья

С 2019 по 2025 год в Кингисеппском районе расселят 28 аварийных многоквартирных домов.

В пятницу, 17 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградского района сообщили, что в деревне Ополье в эксплуатацию ввели дом для переселения граждан из аварийного жилья.

В 55 квартир нового дома переедет 175 человек, расселят 2,4 тыс. аварийных квадратных метров. Подрядчик завершил чистовую отделу, оборудовал детскую площадку на придомовой территории и 50 парковочных мест. До 2025 года в районе расселят еще 28 аварийных домов общей площадью 9,7 тыс. "квадратов", где живут 616 человек.

Отмечается, что дом является вторым из шести строящихся домов в рамках действующей программы расселения аварийного фонда с 2019 по 2025 годы. В пресс-службе уточнили, что дома в поселке Ефимовское, Гатчине, Волосово и Подпорожье на завершающей стадии строительства.

Ранее мы писали, что Путин считает аварийное жилье главной проблемой центральной России.

Фото: Piter.tv