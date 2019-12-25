Путин считает аварийное жилье главной проблемой центральной России

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым во вторник, 14 сентября подняли проблему ветхого жилья.
Путин добавил, что ветхое жилье продолжает оставаться довольно острой проблемой, особенно в центральных регионах страны. "Это десятилетиями складывалась ситуация", - отметил глава государства.
В свою очередь Дюмин доложил президенту, что расселение ветхого жилья находится в числе приоритетных у властей Тульской области.
Ранее эксперт спрогнозировал падение спроса на недвижимость в России.
Фото: Pixabay
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