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Путин считает аварийное жилье главной проблемой центральной России
Сегодня, 19:56
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Путин считает аварийное жилье главной проблемой центральной России

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Однако власти намерены исправить ситуацию по этому направлению, заявил президент.

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым во вторник, 14 сентября подняли проблему ветхого жилья.

Путин добавил, что ветхое жилье продолжает оставаться довольно острой проблемой, особенно в центральных регионах страны. "Это десятилетиями складывалась ситуация", - отметил глава государства. 

В свою очередь Дюмин доложил президенту, что расселение ветхого жилья находится в числе приоритетных у властей Тульской области. 

Ранее эксперт спрогнозировал падение спроса на недвижимость в России.

Фото: Pixabay

 

Теги: аварийное жилье, путин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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