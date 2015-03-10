Эксперт спрогнозировал падение спроса на недвижимость в России

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов рассказал ТАСС, что удорожание ипотечных кредитов из-за повышения ключевой ставки, а также из-за роста цен на жилье может привести к падению спроса на недвижимость к концу осени на 10-15%.
Напомним, что Центробанка 10 сентября поднял ключевую ставку до 6,75% годовых. По мнению эксперта, ужесточение кредитно-денежной политики для рынка недвижимости станет заметно не раньше октября, потому что к этому моменты некоторые банки изменят ипотечные ставки. По этой причине спрос на недвижимость будет падать, считает эксперт.
Хусаинов сказал, что с июня средние одобренные ставки на рынке новостроек выросли на 0,8%, на вторичное жилье они выросли на 0,9% а на загородную недвижимость на 1,1%.
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Фото: pixabay
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