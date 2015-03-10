Голикова: единовременную выплату родителям школьников получили 20,6 млн граждан

Вице-премьер РФ рассказала о том, сколько семей с детьми получили господдержку.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что единовременную выплату родителям школьников получили 20,6 млн граждан. Такое заявление чиновница сделала на правительственном заседании при участии российского президента Владимира Путина.

Выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По словам специалиста, средства выделены государством на то, чтобы родители смогли вовремя подготовить своих детей к учебному сезону.Выплаты проведены в августе 2021 года для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды до 23 лет, которые продолжают учиться или дети в возрасте от 6 до 18 лет. По десять тысяч рублей выплачивалось на каждого несовершеннолетнего. В общей сложности кабмин выделил на данную статью расходов 206 млрд рублей.

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