Голикова: работодателям возместят расходы за трудоустройство уже 159 тыс. безработных

Вице-премьер РФ представила статистику о гражданах, воспользовавшихся господдержкой.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что работодателям возместят расходы за трудоустройство уже 159 тысяч безработных. Такое заявление чиновница сделала в рамках правительственного заседания при участии президента РФ. Она напомнила, что компании могут получить частичное возмещение от государства за найм работников, который на период с 1 января текущего года были зарегистрированы в Центрах занятости. Соответствующие заявления уже подали 26 тысяч работодателей.

Для стимулирования трудоустройства безработных работодателям возвращают расходы на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в службах занятости на 1 января 2021 года. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила, что частично возмещение средств также коснулось выпускников вузов и колледжей, которые завершили свою учебу в прошлом году и вставшие на учет в Центрах занятости как безработные.

Голикова: повышенное пособие назначили почти 93 тыс. беременных.

Фото: Kremlin.ru