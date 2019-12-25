Голикова: работодателям возместят расходы за трудоустройство уже 159 тыс. безработных

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что работодателям возместят расходы за трудоустройство уже 159 тысяч безработных. Такое заявление чиновница сделала в рамках правительственного заседания при участии президента РФ. Она напомнила, что компании могут получить частичное возмещение от государства за найм работников, который на период с 1 января текущего года были зарегистрированы в Центрах занятости. Соответствующие заявления уже подали 26 тысяч работодателей.
Для стимулирования трудоустройства безработных работодателям возвращают расходы на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в службах занятости на 1 января 2021 года.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Эксперт напомнила, что частично возмещение средств также коснулось выпускников вузов и колледжей, которые завершили свою учебу в прошлом году и вставшие на учет в Центрах занятости как безработные.
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Фото: Kremlin.ru
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