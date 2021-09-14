Голикова: повышенное пособие назначили почти 93 тыс. беременных

Вице-премьер РФ рассказала о выплатах для женщин, ставших на учет по беременности.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышенное пособие назначили почти 93 тысячам беременных. по стране. Эти женщины успели встать на учет по беременности на ранних сроках. Такое заявление чиновница сделала в рамках правительственного заседания, которое проводится при участии президента Владимира Путина.

На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила коллегам, что в России свыше 735 тысяч неполных семей уже получают социальное пособие в размере половины прожиточного минимума. Также правительство возмещает расходы работодателям, которые платили за трудоустройство зарегистрированных безработных. По данной статье в кабмин поступили заявки на 159 тысяч рабочих мест.

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Видео: Youtube/Россия 24