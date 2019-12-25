Голикова: отмена МРОТ приведет к хаосу

Ранее с данной инициативой выступили в Госдуме.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда приведет к хаосу. Об этом она заявила в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

В конце августа с данной инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев. По его мнению, оплата труда должна быть выше прожиточного минимума или на его уровне. В настоящее время штрафы и налоги также привязаны к МРОТ, что только вредит государству, по мнению политика. Арефьев полагает, что эти величины не должны быть связаны с прожиточным минимумом.

МРОТ и прожиточный минимум - у них разная экономическая сущность, сегодня эта не тема обсуждения. Но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, прожиточный минимум связан с большим количеством соцвыплат и пособий, которые просто так невозможно трансформировать.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходимо отказаться от использования бумажных документов.

Фото: Всероссийская неделя охраны труда