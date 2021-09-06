Мишустин призвал уходить от использования бумажных документов

По его словам, работодатели не должны тратить свои ресурсы на избыточные бюрократические процедуры.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходимо отказаться от использования бумажных документов. Об этом он сказал в ходе своего обращения к участникам Всероссийской недели охраны труда.

По словам главы кабинета министров, работодатели не должны тратить свои время и силы на бюрократические процедуры, которые можно упразднить.

Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно. А такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными. Михаил Мишустин, премьер-Министр РФ

Он добавил, что данные меры позволят работодателям использовать современные цифровые решения, предупреждать нарушения и снижать возможные риски. Также, по словам председателя российского правительства, предприниматели будут больше заинтересованы в развитии мероприятий по охране труда.

Ранее Мишустин призвал свести к нулю травматизм на производстве.

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