Мишустин призвал уходить от использования бумажных документов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходимо отказаться от использования бумажных документов. Об этом он сказал в ходе своего обращения к участникам Всероссийской недели охраны труда.
По словам главы кабинета министров, работодатели не должны тратить свои время и силы на бюрократические процедуры, которые можно упразднить.
Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно. А такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными.
Михаил Мишустин, премьер-Министр РФ
Он добавил, что данные меры позволят работодателям использовать современные цифровые решения, предупреждать нарушения и снижать возможные риски. Также, по словам председателя российского правительства, предприниматели будут больше заинтересованы в развитии мероприятий по охране труда.
Ранее Мишустин призвал свести к нулю травматизм на производстве.
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