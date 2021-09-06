Мишустин: производственный травматизм следует свести к нулю

В этом могут помочь цифровые технологии, заявил премьер-министр.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал свести к нулю травматизм на производстве. Об этом он сказал в своем приветственном слове к участникам Всероссийской недели охраны труда.

По мнению председателя российского правительства, в искоренении травматизма могут помочь цифровые технологии, внедряемые в производство для поддержания безопасности в ходе выполнения работ.

Уже сегодня доля производственного травматизма существенно снижена. Важно стремиться к тому, чтобы полностью свести его к нулю. Михаил Мишустин, вице-премьер РФ

Он отметил, в настоящее время сотрудники и работодатели имеют возможность самостоятельно осуществлять проверку требования закона через специальные сервисы самопроверки, которые позволяют выявлять недостатки в работе, способные привести к возникновению опасности на производстве. По словам Мишустина, на данный момент уже было проведено более 900 тысяч таких самопроверок, что позволило сэкономить на штрафах 18 миллиардов рублей и пресечь травматизм.

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