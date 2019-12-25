Кабмин расширил перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России

В обновленный перечень попали еще 55 специальностей и 35 профессий.

Российское правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике страны. Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал документ с перечнем специальностей среднего профессионального образования, которые необходимы для модернизации и технологического развития РФ.

В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания. пресс-служба кабмина РФ

В частности, в реестр попали должности, связанные с лечебным и сестринским делом, агрономией, дошкольным образованием, работой беспилотных авиационных систем, гостиничного бизнеса, аддитивных технологий, растениеводством, общестроительными работами и садово-парковым мастерством, дефектоскопией, графическим дизайном, управлением многоквартирными домами, моделированием и лепкой архитектурных деталей.

По данным направлениям студенты могут стать кандидатами на правительственные стипендии. Победители получают до 4 тысяч рублей ежемесячно.В общей сложности предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год.

Кабмин принял меры для оперативного выделения средств на выплаты пенсионерам.

Фото: Правительство России