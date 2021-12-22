ГК "Реалъ" открыла сеть бюджетных магазинов "Ценберри" в Петербурге

Владельцы сети "Реалъ" запустили сеть магазинов низких цен "Ценберри". Об этом пишет РБК.
Уже две точки продуктового открылись в центре Северной столицы – на Конной улице и около Парфеновской улицы. До конца текущего года появятся еще несколько магазинов, а в 2024-м – порядка 30.
Средняя площадь "Ценберри" составляет от 130 до 170 "квадратов".
Поставили низкие наценки – и работаем в формате every day low price – всегда низкая цена. <..> Низкую наценку можно сделать благодаря меньшим издержкам по сравнению с обычными супермаркетами – это меньшая стоимость аренды, меньшее число персонала и прочее.
Александр Мышинский, сооснователь ГК "Реалъ"
Ранее мы рассказывали о том, что в "Мега Дыбенко" откроются семь новых магазинов до конца года.
Фото: Piter.TV
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