Видео: ранее судимая женщина обвиняется в краже мобильного в продуктовом

Она делала вид, что выбирает товар рядом с другой покупательницей.

Прокуратура Пушкинского района направила в суд уголовное дело о карманной краже. Ведомство опубликовало видео с момента преступления, которое произошло 26 октября 2021 года.

На кадрах видно, как женщина наблюдает за девушкой в продуктовом магазине и пытается вытащить из кармана ее мобильный телефон. Похоже, что в итоге злоумышленнице все-таки удается это сделать. Обвиняемая уже была ранее судима за карманные кражи.

Стоимость ущерба составила 21 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в Петербурге мужчина нанял эвакуатор для кражи Audi.

Видео: прокуратура Петербурга