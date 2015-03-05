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Видео: ранее судимая женщина обвиняется в краже мобильного в продуктовом

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Она делала вид, что выбирает товар рядом с другой покупательницей.

Прокуратура Пушкинского района направила в суд уголовное дело о карманной краже. Ведомство опубликовало видео с момента преступления, которое произошло 26 октября 2021 года. 

На кадрах видно, как женщина наблюдает за девушкой в продуктовом магазине и пытается вытащить из кармана ее мобильный телефон. Похоже, что в итоге злоумышленнице все-таки удается это сделать. Обвиняемая уже была ранее судима за карманные кражи.

Стоимость ущерба составила 21 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в Петербурге мужчина нанял эвакуатор для кражи Audi. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: карман, кража, продуктовый магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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