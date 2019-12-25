В Петербурге появится новая сеть супермаркетов

Сеть представлена в Калужской, Тульской и Рязанской областях, а также в Москве и Подмосковье.

В среду, 22 декабря, стало известно о выходе на петербургский рынок нового игрока – сети супермаркетов-дискаунтеров "Да!". Магазины откроет ретейлер "О"Кей", сообщило издание "Деловой Петербург".

Сейчас супермаркеты открыты в Калужской, Тульской и Рязанской областях, а также в Москве и Подмосковье. Точные сроки появления сети в Петербурге пока неизвестны, однако это точно произойдет. Сама сеть начала свое развитие в 2015 году в Москве.

Формат дискаунтеров "ДА!" применим для всей России. Очевидно, что Петербург как один из крупных городов на каком-то этапе также станет важным для экспансии сети. сообщил собеседник "ДП"

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Фото: Piter.tv