В Петербурге появится новая сеть супермаркетов

В среду, 22 декабря, стало известно о выходе на петербургский рынок нового игрока – сети супермаркетов-дискаунтеров "Да!". Магазины откроет ретейлер "О"Кей", сообщило издание "Деловой Петербург".
Сейчас супермаркеты открыты в Калужской, Тульской и Рязанской областях, а также в Москве и Подмосковье. Точные сроки появления сети в Петербурге пока неизвестны, однако это точно произойдет. Сама сеть начала свое развитие в 2015 году в Москве.
Формат дискаунтеров "ДА!" применим для всей России. Очевидно, что Петербург как один из крупных городов на каком-то этапе также станет важным для экспансии сети.
сообщил собеседник "ДП"
Компания X5 Group закрывает алкомаркеты в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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