Компания X5 Group закрывает алкомаркеты в Петербурге

Речь идет об алкомаркетах "Пятьница".

В следующем году компания X5 Group закроет семь алкомаркетов "Пятьница" в Петербурге. В этом году уже закрылись две точки, сообщает "Деловой Петербург".

Это необходимо для оптимизации бизнеса и релокации торговых объектов. Еще в 2018 году компания переступила максимально разрешенный законодательством порог в 25% на рынке. Открыть новые точки ритейлер сможет только при закрытии менее эффективных.

Как рассказала директор по продажам макрорегиона Северо–Запад торговой сети "Пятёрочка" Екатерина Родионова, "в условиях ограничения площадей формат "Пятьницы" неэффективен", ведь проще использовать их для открытия нового магазина. Несколько алкомаркетов по-прежнему останутся в Петербурге, но для компании – это непрофильный бизнес. Родионова добавила, что "легче в "Пятёрочке" разместить небольшой ассортимент алкоголя, нежели развивать специалитет".

Также в 2022 году в Петербурге исчезнут магазины сети "Карусель". Вместо них откроются супермаркеты "Пятерочка" и "Перекресток".

X5 Group – российская продуктовая розничная компания, управляющая портфелем брендов магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Фото: Piter.TV