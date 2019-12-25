Новым директором Пискаревского кладбища стал бывший военком

На должность назначили Героя России Сергея Качковского.

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Наталья Чечина встретилась с работниками "Пискаревского мемориального кладбища" и представила им нового директора учреждения. Им стал Сергей Качковский – Герой России, в прошлом – зампред городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и военный комиссар Петербурга, – следует из сообщения пресс-службы комитета по социальной политике Северной столицы.

В рамках мероприятия вице-губернатор также напомнила о насущных целях и задачах трудового коллектива Пискаревского кладбища, которые они будут реализовывать уже под началом Качковского. Речь, в частности, шла о подготовке Пискаревского мемориала к празднованию 80-летия с момента Победы в Великой Отечественной войне, а также о развитии взаимодействия по работе с ветеранским сообществом и молодежью.

Ранее сообщалось, что на Митрофаньевском кладбище в Московском районе Петербурга ликвидировали нелегальную свалку с бытовым и строительным мусором.

Фото: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга