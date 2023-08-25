На Митрофаньевском кладбище ликвидировали свалку

На территории кладбища нашли бытовой и строительный мусор, разукомплектованные транспортные средства, отработанные автомобильные покрышки.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при содержании и использовании земельных участков. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения "Митрофаньевское кладбище", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 15 ноября.

На территории кладбища нашли бытовой и строительный мусор, разукомплектованные транспортные средства, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы. Так, в ходе проверки выявлены нарушения при распоряжении государственным имуществом.

Прокурор района внес представления с требованиями о приведении участков в надлежащее состояние в адрес шестерых руководителей организаций, являющихся их арендаторами. Рассмотрение актов прокурорского реагирования постановлено на контроль.

Ранее на Митрофаньевском кладбище ликвидировали незаконную стоянку.

Фото: Piter.TV