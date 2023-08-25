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На Митрофаньевском кладбище ликвидировали свалку
Сегодня, 11:17
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На Митрофаньевском кладбище ликвидировали свалку

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На территории кладбища нашли бытовой и строительный мусор, разукомплектованные транспортные средства, отработанные автомобильные покрышки.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при содержании и использовании земельных участков. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения "Митрофаньевское кладбище", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 15 ноября. 

На территории кладбища нашли бытовой и строительный мусор, разукомплектованные транспортные средства, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы. Так, в ходе проверки выявлены нарушения при распоряжении государственным имуществом. 

Прокурор района внес представления с требованиями о приведении участков в надлежащее состояние в адрес шестерых руководителей организаций, являющихся их арендаторами. Рассмотрение актов прокурорского реагирования постановлено на контроль. 

Ранее на Митрофаньевском кладбище ликвидировали незаконную стоянку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: митрофаньевское кладбище, незаконная свалка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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