На Митрофаньевском кладбище ликвидировали незаконную стоянку

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Речь идет о стоянке на территории Митрофаньевского кладбища, рассказали 12 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

На земельном участке, в границах территории объекта культурного наследия, без нужных документов разместили огороженную парковку с шлагбаумом общей площадью более 200 "квадратов".

Материалы проверки районная прокуратура направила правоохранителям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Так, государственный земельный участок освобожден, шлагбаум и забор демонтированы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге разместят еще 1 тыс. табличек с правилами парковки во дворах.

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга