На Митрофаньевском кладбище ликвидировали незаконную стоянку

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Речь идет о стоянке на территории Митрофаньевского кладбища, рассказали 12 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.
На земельном участке, в границах территории объекта культурного наследия, без нужных документов разместили огороженную парковку с шлагбаумом общей площадью более 200 "квадратов".
Материалы проверки районная прокуратура направила правоохранителям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Так, государственный земельный участок освобожден, шлагбаум и забор демонтированы.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге разместят еще 1 тыс. табличек с правилами парковки во дворах.
Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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