В Петербурге разместят еще 1 тыс. табличек с правилами парковки во дворах

Таблички разработали ГАТИ и комитет по природопользованию Северной столицы.

Администрации петербургских районов разместят дополнительно 1 тыс. табличек с правилами парковки во дворах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города 8 ноября.

Таблички разработали инспекция и комитет по природопользованию Северной столицы. На них отображены график вывоза мусора и информация о запрете стоянки возле контейнерной площадки.

В 2023 году на около 4 тыс. контейнерных площадках появилась эта информация. По закону за такой вид нарушения физическим лицам грозит штраф в размере 3-5 тыс. рублей, а юридическим – 150-500 тыс. рублей.

ГАТИ ежедневно контролирует соблюдение этого требования во всех районах города. Автомобили с комплексами автоматической фиксации курсируют по 186 маршрутам, объезжая все дворы города за несколько недель. А после – начинают объезд заново, чтобы привить автомобилистам культуру правильной парковки во дворах. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект об ответственности за парковку на эксплуатационной маркировке.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга