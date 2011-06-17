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Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект об ответственности за парковку на эксплуатационной маркировке
Сегодня, 15:42
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Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект об ответственности за парковку на эксплуатационной маркировке

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Для граждан предлагается установить штраф до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга во втором чтении приняли законопроект об административной ответственности за размещение транспорта на эксплуатационной маркировке. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ города 6 ноября. 

Для граждан предлагается установить штраф до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. 

Эксплуатационная маркировка – планировочное устройство, которое обеспечивает использование внутриквартальных пешеходных дорожек, проездов, мусорных контейнеров и другого коммунально-бытового оборудования. Свою технику разрешено временно размещать только аварийно-спасательным и коммунальным службам. 

Ранее в инспекции напомнили функции такой маркировки во дворах. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: закс петербурга, эксплуатационная маркировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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