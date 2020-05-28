Чиновники пойдут искать незаконную парковку в Полежаевском парке в Петербурге

Ранее участок не проверяли, потому что комитет не получал никаких обращений.

В четверг, 15 апреля, в Полежаевский парк отправятся сотрудники комитета по контролю за имуществом, чтобы проверить информацию о незаконной автомобильной парковке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее по данному адресу не поступало никаких обращений, поэтому участок не проверяли. Сегодня чиновники получили обращение от депутата МО "Ульянка" Павла Кондрашова, поэтому в скором времени участок проверят специалисты ККИ с выездом. Если результаты покажут, что парковка установлена незаконно, в подведомственное комитету СПб ГКУ ЦПЭИГИ направят заявку на освобождение незаконно занятой территории.

Учитывая, что Полежаевский парк входит в реестр зелёных насаждений общего пользования, автопарковка в любом случае будет вне закона.

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