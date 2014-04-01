В Петербурге ликвидировали 39 незаконных торговых точек

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отчитался о проделанной работе за неделю. Работники ведомства ликвидировали 39 незаконных точек торговли.

Помимо этого было изъято более 2332 единиц товара и торговое оборудование (весы, прилавки и т.п). Предметы перенесли на склад временного хранения. Что будут делать с изъятым потом, неизвестно. Проверки проводили в Центральном, Кировском, Невском, Фрунзенском, Колпинском, Калининском, Красносельском, Выборгском и Московском районах.

В незаконных точках торговали молочной продукцией, кофе, одеждой, аксессуарами к телефонам. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее мы писали, что ККИ города освободил три незаконно занятых земельных участка.

Фото: пресс-служба ККИ