ККИ города освободил три незаконно занятых земельных участка

В отношении пользователей участков проведут судебную и претензионную работу по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятых участков.

Во вторник, 16 марта, комитет по контролю за имуществом Петербурга вместе с сотрудниками СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" проводят работы по освобождению трех незаконно используемых участков земли.

Общая площадь участков составляет около двенадцати тысяч квадратных метров, часть которой находится в границах территории ЗНОП городского значения.

Два участка на Малой Митрофаньевской улице в отсутствие правовых оснований оба участка огорожены бетонными и металлическими заборами, используются в основном под складские цели. Там расположены металлические павильоны, ангар, будки, контейнеры, эстакада. Территорию на Митрофаньевском шоссе тоже используют без правоустанавливающих документов. Ранее участок временно предоставляли для складских целей и стоянку машин. Сейчас там размещены шесть ангаров, в которых осуществляется ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ряд гаражей-боксов; две будки и строение с примыкающими к нему металлическими контейнерами; а также пункт общественного питания (кафе), в котором помимо прочего осуществлялась реализация алкогольных напитков.

Землепользователи не освободили участки в установленный срок вовремя, поэтому их привлекли к административной ответственности. Компании заплатят штрафы в размере 90 и 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что стало известно, чем торговали на почти 40 незаконных торговых точках, освобожденных ККИ в Петербурге.

Фото: пресс-служба ККИ