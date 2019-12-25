ККИ освободил 40 земельных участков от несанкционированных торговых точек

Проверки проводили в Центральном, Невском, Пушкинском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском и Московском районах.

В четверг, 4 марта, пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга сообщила, что за неделю избавила почти 40 земельных участков города от незаконных торговых точек.

Ежедневные рейды проводились совместно с подведомственным СПб ГКУ "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) в 7 районах. В результате проверок освобождены 38 земельных участков, изъято более тысячи единиц продукции (начиная сувенирной продукцией, заканчивая аксессуарами для мобильных телефонов), а также торгового оборудования. Изъятые вещи отправили на склад временного хранения.

Например, на Дворцовой площади выявили торговый модуль и экскурсионная стойка, на проспекте Большевиков и на Балканской площади пресекли продажу незаконной торговли трикотажной и табачной продукцией.

Комитет привлекает нарушителей к административной ответственности, предусмотренной ст. 44 Закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге" (Продажа товаров в неустановленных местах).

Ранее мы писали, что торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары.

Фото: пресс-служба ККИ