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В ходе рейда в поисках незаконной торговли сотрудники Смольного освободили 40 участков

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Торговые точки с началом весеннего сезона стали появляться чаще.

На этой недели сотрудники Смольного освободили от торговых объектов 38 земельных участков. Рейды проводились в Центральном, Невском, Пушкинском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском и Московском районах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом 4 марта.

По итогам проверок сотрудники изъяли более тысячи единиц различной продукции и оборудования. Среди них — сувениры, табак, одежда, очки, прилавки, торговые тележки и так далее. Предметы отправили на склад временного хранения. 

Продажа товара в неустановленных местах является нарушением ст. 44 Закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге". Обращения жителей о несанкционированных торговых точках стали чаще поступать в Комитет с наступлением весны. 

Видео и фото: пресс-служба ККИ

Теги: земельный участок, кки, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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