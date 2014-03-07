В ходе рейда в поисках незаконной торговли сотрудники Смольного освободили 40 участков

Торговые точки с началом весеннего сезона стали появляться чаще.

На этой недели сотрудники Смольного освободили от торговых объектов 38 земельных участков. Рейды проводились в Центральном, Невском, Пушкинском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском и Московском районах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом 4 марта.

По итогам проверок сотрудники изъяли более тысячи единиц различной продукции и оборудования. Среди них — сувениры, табак, одежда, очки, прилавки, торговые тележки и так далее. Предметы отправили на склад временного хранения.

Продажа товара в неустановленных местах является нарушением ст. 44 Закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге". Обращения жителей о несанкционированных торговых точках стали чаще поступать в Комитет с наступлением весны.

Видео и фото: пресс-служба ККИ