В первую очередь подорожание коснётся бытовой техники и электроники.

Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары. Ассоциация компаний розничной торговли направила соответствующее письмо в Минпромторг. Об этом сообщает газета "Известия".

Причина подорожание в том, что с ноября по январь 2021 года существенно увеличилась стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом. Речь идёт о поставках из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

В первую очередь подорожание коснётся бытовой техники и электроники — цены, предположительно, вырастут на 10-20%. Стоимость продукции из другой категории может увеличится на 5-7%.

Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. цитата из ответа Минпромторга на письмо АКОРТ

Ранее производители требуют повысить закупочные цены на колбасу.

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