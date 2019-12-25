Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары. Ассоциация компаний розничной торговли направила соответствующее письмо в Минпромторг. Об этом сообщает газета "Известия".
Причина подорожание в том, что с ноября по январь 2021 года существенно увеличилась стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом. Речь идёт о поставках из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
В первую очередь подорожание коснётся бытовой техники и электроники — цены, предположительно, вырастут на 10-20%. Стоимость продукции из другой категории может увеличится на 5-7%.
Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей.
цитата из ответа Минпромторга на письмо АКОРТ
Ранее производители требуют повысить закупочные цены на колбасу.
Фото: pixabay.com
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