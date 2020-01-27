Яйца и помидоры резко подорожали в Петербурге с начала года

В среднем цены выросли на 7-9%.

С начала года в Петербурге резко подорожали помидоры, яйца и подсолнечное масло. Однако, несмотря на повышение цен, горожане не стали покупать эти продукты меньше, сообщило издание "КП-Петербург".

Мониторинг цен проводит комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города. Судя по данным аналитиков, в среднем помидоры подорожали на 9%, подсолнечное масло – на 8,5 процентов, а на куриные яйца – на 7,3 процентов. Отмечается, что подсолнечное масло стали покупать на 12,9% реже. А спрос на яйца и помидоры не изменился.

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Фото: Piter.TV