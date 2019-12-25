Центр цифрового образования детей заработал в Петербурге

Среди занятий, которые пройдут в центре, – мастер-классы по 3D-моделированию, созданию компьютерных игр, самостоятельной сборке компьютера, веб-разработке и робототехнике.

В Петербурге на базе колледжа информационных технологий во Фрунзенском районе заработал новый центр цифрового образования детей "ИнфинITи". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 10 октября.

В центре ребята разных возрастов смогут бесплатно осваивать современные цифровые технологии в сферах искусственного интеллекта, больших данных, облачных пространств, программирования, сетевого и системного администрирования, информационной безопасности и мобильной роботехники.

Центры цифрового образования детей, которые мы открываем в городе, становятся не только средой для развития цифровых компетенций, но и важной платформой для ранней профориентации, а также площадками для творчества, инноваций и рождения новых идей, которые изменят будущее нашей страны. Губернатор Петербурга

Среди занятий, которые пройдут в центре, – мастер-классы по 3D-моделированию, созданию компьютерных игр, самостоятельной сборке компьютера, веб-разработке и робототехнике. Также совместно с Политехническим университетом организован мастер-класс "Техническая физика и электроника для биомедицинских и телекоммуникационных систем "умной среды" и космоса".

Ранее мы рассказывали о том, что для многодетных семей из Петербурга в ДНТ "Возрождение" построят детский досуговый центр.

Фото: пресс-служба Смольного