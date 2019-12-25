Новый бизнес-центр построят на территории Стеклянного городка

Ожидается, что благодаря проекту в городе появится не менее 2850 рабочих мест.

Петербург подписал договор с компанией "Производственно-коммерческое предприятие "Рекорд" о возведении нового бизнес-центра в Невском районе города. Информация об этом поступила от вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территории, находящейся в историческом районе Петербурга "Стеклянный городок". Ожидается, что благодаря ему в городе появится не менее 2850 рабочих мест.

5 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" начал работу XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Губернатор Северной столицы заявил, что сумма соглашений может превысить 600 млрд рублей. В мероприятии принимают участие представители более 130 стран, включая влиятельных бизнесменов и ведущих международных экспертов.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве спортивной школы Касатонова.

Фото: Piter.TV