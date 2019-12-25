Новый автовокзал в Мурино появится в 2026 году

Губернатор Ленобласти анонсировал строительные и ремонтные работы в регионе.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко провел личный прием граждан. По итогам встречи губернатор анонсировал несколько проектов по ремонту и строительству объектов в регионе, – следует из сообщения в его Telegram-канале.

В частности, Дрозденко рассказал, что в целях улучшения транспортной доступности для жителей Мурино в 2026 году начнется и завершится строительство нового автовокзала. Вместе с этим областные власти создадут подъездные пути и развязку к нему.

В деревне Светлое к началу летнего сезона в следующем году отремонтируем и введем в строй вторую скважину – мощности хватит на все поселение с учетом дачников. Александ Дрозденко, губернатор Ленинградской области

По жалобе жителя дома в городе Кириши в 2025 году будут организованы ремонтные работы по восстановлению подъездов. Кроме того губернатор отметил, что в доме местного жителя также приведут в порядок подвальные помещения.

Ранее мы сообщали, что в рамках проекта "Земля для стройки" в Ленинградской области выявлены 1569 земельных участков общей площадью 3144,28 гектара, которые могут использоваться для строительства жилья.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко