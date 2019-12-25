Ржевку и Гутуевский остров свяжет новый автобус №290

Маршрут начнет работу 1 апреля.

В среду, 9 марта, в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха" сообщили, что через 23 дня, 1 апреля, на дороги Петербурга выходит новый автобусный маршрут №290 взамен маршрутке К-90.

Пассажирам станет доступен маршрут от жилых кварталов на Ириновском проспекте, на Большой Охте или на Двинской улице до станций метро "Чернышевская" и "Технологический институт", до Витебского вокзала и Литейного проспекта. Автобусы будут отправляться в 5:30, последний рейс – в 23:00 с интервалами до 12 минут в час-пик и до 20 минут в остальное время.

Отмечается, что в автобусе №290 будет действовать пересадочный тариф "60 минут", согласно которому при оплате "Подорожником" в наземном социальном транспорте первая поездка – 40 рублей, вторая поездка – 10 рублей, последующие поездки – бесплатно.

Фото: Piter.tv