Леонид Вишневский назначен врио руководителя Фонда капремонта Петербурга

В Фонде подчеркнули, что новое назначение вступит в силу через три дня.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что должность временно исполняющего обязанности директора Фонда капитального ремонта Петербурга занял Леонид Вишневский. Об этом корреспонденту сообщили в самом НКО.

В Фонде подчеркнули, что новое назначение вступит в силу через три дня. Под руководством Леонида Вишневского организация продолжит заниматься вопросами завершения сельскохозяйственного сезона, улучшения качества проводимых ремонтных работ и усиления надзора за подрядчиками.

Добавим, что Вишневскому уже десять лет в строительной отрасли Северной столицы. В НКО он начал карьеру в 2015 году, заняв должность инженера. Спустя три года он возглавил отдел строительного контроля за ремонтом фасадов, а в 2022 году занял пост заместителя директора по строительству.

Ранее мы сообщили о том, что кадровые изменения вновь произошли в Смольном.

Фото: Telegram / Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга