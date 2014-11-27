Леонид Вишневский назначен врио руководителя Фонда капремонта Петербурга

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что должность временно исполняющего обязанности директора Фонда капитального ремонта Петербурга занял Леонид Вишневский. Об этом корреспонденту сообщили в самом НКО.
В Фонде подчеркнули, что новое назначение вступит в силу через три дня. Под руководством Леонида Вишневского организация продолжит заниматься вопросами завершения сельскохозяйственного сезона, улучшения качества проводимых ремонтных работ и усиления надзора за подрядчиками.
Добавим, что Вишневскому уже десять лет в строительной отрасли Северной столицы. В НКО он начал карьеру в 2015 году, заняв должность инженера. Спустя три года он возглавил отдел строительного контроля за ремонтом фасадов, а в 2022 году занял пост заместителя директора по строительству.
Ранее мы сообщили о том, что кадровые изменения вновь произошли в Смольном.
Фото: Telegram / Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга
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