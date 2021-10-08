Панельные дома вырастут на месте лесного массива, его вырубка не могла не расстроить жителей близлежащих домов.

Пять новых девятиэтажек появится в Выборге в ближайшее время. Стройплощадка развернулась на улице Малой Каменной. Участок отведен под строительство ЖК "Барселона". Площадь, которую он занимает, более 20 тысяч квадратных метров. Панельные дома вырастут на месте лесного массива, его вырубка не могла не расстроить жителей близлежащих домов.

Это лес был, мы и с детьми туда ходили, и грибы собирали, и белочки там жили. Этот лес был как часть нашего сердца Галина Ухова

То, что здесь планируется новостройка, местные жители, конечно же знали. Однако, зеленая зона, отделяющая дома от стройплощадки, оказалась значительно уже, чем они предполагали.

Здесь, действительно, должна остаться полоса зеленая, но тут ее уже практически не осталось. Я не знаю, куда у них эта полоса делась. Юлия Голотина

Представители застройщика с обвинениями не согласны. По их словам, вырубка произведена строго в рамках выделенного участка. Сдвинуть жилую застройку в другую сторону нельзя из-за близости железной дороги.

Зона вырубки деревьев производилась в соответствии с кадастровым планом, поэтому полоса деревьев, которая была вырублена в сторону домов, она вырублена без нарушений. Александр Кутузов, представитель компании-застройщика

По словам сотрудников районного комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству, эта земля предназначена под постройку. Это утверждено генеральным планом города Выборга еще в 1985 году. Уже тогда планировалось, что здесь будут строить многоквартирные жилые дома.

Мы должны понимать, что мы живем в городе и городская территория она в общем-то ценна и ее немного предназначено под жилую застройку. Мы должны развиваться. Тамара Ступнева, начальник отдела архитектуры КУМИГ Выборгского района

То, что в Выборге довольно ощутима нехватка жилого фонда, ни для кого не секрет. Спрос превышает предложения, а из-за этого растет и стоимость квадратного метра.

Как показала экспертиза, несмотря на опасения местных жителей, вырубка была проведена в рамках отведенного участка, нарушений не выявлено.

Также в Выборге завершается благоустройство дворов.

Видео: МГ "Наш город"