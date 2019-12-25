В Выборге завершается благоустройство дворов

Работы во дворах проводятся за счет средств местного бюджета.

Дворовые территории в Выборге продолжают преображаться. В этом году по муниципальной программе приводятся в порядок десятки дворов. Где-то работы уже завершены, а где-то находятся на финальной стадии. Результаты работ оценили депутаты, представители администрации Выборгского района, государственного технического надзора. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

У дома №45 по улице Гагарина выполнено асфальтирование территории парковки, ведется устройство пешеходной дорожки – ее выкладывают плиткой. Как отметил начальник отдела благоустройства районной администрации Вячеслав Костенко, бордюрный камень местами намеренно занижен, чтобы было удобно заезжать людям с колясками. В дальнейшем на данной территории будет проводиться озеленение.

Практически завершены работы по обустройству детской площадки на проспекте Ленина, 9. Здесь установлен игровой комплекс, скамейки, вскоре смонтируют качели.

У дома №2 на Приморском шоссе выполнено устройство парковки и тротуара, ремонт проезда – он стал шире, чем прежде, предусмотрено место для газона. Ремонт парковки выполнен и во дворе дома №2 на улице Декабриста Лунина.

Кроме того, благодаря поддержке депутата ЗакСа Ленобласти Михаила Макарова, будет расширена территория парковки на улице Большой Каменной, 9/4.

Работы в этих и многих других двора проводятся за счет средств местного бюджета. В 2021 году объем финансирования на эти цели был увеличен – с учетом обращений жителей, поступивших депутатам.

Ранее Валерий Савинов рассказал о капитальном ремонте жилых домов в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО