До 2030 года в Петербурге намерены открыть свыше 20 новых заводов

До конца 2030 года Петербург планирует запустить более 20 производственных предприятий, 30 индустриальных парков и технологических комплексов, создать федеральный научно-технический центр робототехники "Сириус", а также обустроить две современные технологические площадки. Эту информацию распространила пресс-служба городского комитета, курирующего промышленную политику, инновационные разработки и торговлю. Глава профильного комитета Александр Ситов уточнил, что новая стратегия ориентирована на достижение высоких технологий и повышение международной конкурентоспособности городскойой индустрии.

Реализация планов приведет к созданию более 50 тыс. новых рабочих мест в течение ближайших 5 лет. Программа включает обновление подходов к управлению технологиями, инвестициями, финансовыми ресурсами, внешнеэкономическими связями и кадровым обеспечением. Ключевыми направлениями станут развитие особой экономической зоны, модернизация существующего технопарка, активизация инвестиционных процессов посредством специальных инструментов, формирование приватных технопарков и индустриальных кластеров, увеличение объема поддерживающих мероприятий и привлечение федеральной помощи.

Ситов подчеркнул важность изменений, направленных на ускоренное внедрение инновационных решений и научных исследований, соответствующих требованиям современной экономики. Новая политика позволяет городу соответствовать условиям развивающейся экономики, основанной на современных технологиях и научных открытиях, подчеркнул чиновник.

Фото: Telegram / Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле