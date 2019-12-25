Рост промышленности Петербурга прогнозируется на уровне 108% за год

Последние пару лет темпы роста выражались трёхзначными числами, но в нынешнем году они чуть снизились.

Александр Ситов, возглавляющий Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, поделился актуальными результатами промышленного роста города с начала 2025 года.

Последние пару лет темпы роста выражались трёхзначными числами, но в нынешнем году они чуть снизились. Например, ранее в обрабатывающих отраслях показатель колебался от 112% до 118%, а сейчас держится на отметке около 106%, указал чиновник.

Он добавил, что власти рассчитывают на ускорение роста индустрии до конца года, учитывая запуск крупных промышленных объектов, в частности сдачу кораблей на местных верфях. Таким образом, по итогам года мы прогнозируем общее увеличение объемов производства в пределах 107-108%, подытожил Александр Ситов.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга