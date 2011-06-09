Судьба сборки автомобилей Solaris в Петербурге станет известна в декабре 2025 года

Власти Петербурга ждут решения корейского партнера по дальнейшему выпуску Solaris.

Решение о продолжении производства автомобилей Solaris в Санкт-Петербурге будет принято в декабре 2025 года. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов в интервью "Фонтанке". По словам Александра Ситова, именно к декабрю партнер холдинга АГР, представляющий интересы южнокорейской компании Hyundai, должен обозначить свою позицию относительно дальнейшего выпуска автомобилей под брендом Solaris. Представители компании АГР отказались от официальных комментариев. Производство автомобилей Solaris началось на предприятии "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года. Завод ранее принадлежал компании Hyundai и был продан структуре "Арт-Финанс", входящей в AGR Automotive Group, после ухода корейского автоконцерна с российского рынка. Согласно условиям сделки, у Hyundai сохраняется опцион на обратный выкуп предприятия до конца 2025 года. Окончательное решение о будущем сборки автомобилей будет зависеть от позиции корейской стороны и экономической целесообразности проекта.

Ранее сообщалось, что в Петербург прибыли 30 автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus.

Фото: Piter.tv