Петербургским магазинам придется поменять вывески

Согласно требованиям чиновников, вывеска должна содержать профиль деятельности компании.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга усилил контроль за вывесками городских предприятий, которые расположены в жилых домах. Согласно требованиям чиновников, вывеска должна содержать профиль деятельности компании, передает "РБК Петербург" 26 февраля.

Нововведение коснется сетей "Лента", "Магнит", "Дикси", "Озон" и других, передают эксперты. Игроки рынка напоминают, что разрешение на использование вывесок передается раз в 5 лет, и в 2024 году срок действия прежних разрешений истекает у тысяч точек торговли и сферы услуг.

В отказах на согласование указывается, что вывеска, в которой используется только товарный знак торговой сети, не является достаточно информативной для потребителей, так как по смысловому значению покупателю непонятно, что продается в данных магазина. Пресс-служба компании Х5

Ранее на Piter.TV: облик хранилища водно-спортивного инвентаря у "Лахта Центра" согласовали с КГА.

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